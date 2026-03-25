Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009 tarihinde şüpheli bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partimizin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, şehadetinin 17. yılında dava arkadaşları ve sevenleri tarafından Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Gerçekleştirilen anma programına Genel Başkanı Mustafa Destici, parti yöneticileri, Alperenler, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edildi. Törende konuşan Genel Başkan Destici, şehit genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı boyunca milletine ve devletine bağlı bir mücadele yürüttüğünü belirtti. Şehit genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ortaya koyduğu dava şuurunun ve ilkelerin bugün de yollarını aydınlatmaya devam ettiğini ifade eden Destici, Yazıcıoğlu'nu her zaman rahmet, minnet ve özlemle anacaklarını vurguladı.

Şehit Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası uğruna mücadele ettiğini belirten Mustafa Destici, 'Muhsin Yazıcıoğlu, tam bir iman eriydi. İçi İslam, bedeni ise Türk'tü. Dışı içine teslim olmuştu. Muhsin Başkan, hayatını Allah'ın peygamberimize ve onun da bize tebliğiyle yeryüzüne indirdiği Kur'an'a göre yaşadı. Kur'an ahlakına sahipti. Tam bir Müslüman'dı. Bu hususlardan asla taviz vermedi. Davası; Allah, Kur'an, Resullullah, İslam ve Türklük davasıydı. Son nefesine kadar da bu davası ve ülküsü uğrunda mücadele etti, şehit oldu' ifadelerini kullandı.

Anma programı kapsamında Yazıcıoğlu'nun kabri başına karanfiller bırakılırken, vatandaşlar da dua ederek yâd etti. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen bir vatandaş, Kıbrıs Şehitliği'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı'nı ve toprağını Yazıcıoğlu'nun mezarına bıraktı.

Kaynak : PERRE