Bu tescille birlikte Türkiye'nin AB nezdinde tescilli ürün sayısı 46'ya yükselmiş oldu.

Hisarcıklıoğlu: "Hedefimize Ulaştık"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sürecin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Kayseri pastırmasının tescil sürecinde çeşitli itirazlarla karşılaşıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Memleketim Kayseri'ye ve ülkemize hayırlı olsun. Tescil sürecinde itirazlar oldu. Uzmanlarımız ve hukukçularımız ile çok uğraştık. Sonunda Kayseri olarak hedefimize ulaştık. Yerel değerlerimize sahip çıkan Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy'u, yönetim kurulunu, meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum."

48 Ürün İçin Süreç Devam Ediyor

Türkiye'nin sahip olduğu ürün çeşitliliğinin dünyada az rastlanır bir zenginlik olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, yerel değerlerin korunması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. TOBB Başkanı, "TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" bilgisini paylaştı.

Kayseri pastırması, AB tesciliyle birlikte Avrupa pazarında hem marka değerini hem de hukuki korumasını güçlendirmiş oldu.



KAYSERİ / TEKHA