Hava baskınlarının yoğunlaştığı bölgelerde aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Mülteci Kampı İlk Kez Hedef Alındı

Saldırıların detaylarına göre can kayıpları belirli bölgelerde yoğunlaştı. Sayda kenti yakınlarında bulunan bir Filistin mülteci kampındaki apartman dairesine düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. Bu operasyonun, mevcut çatışma dönemi içerisinde söz konusu mülteci kampına yönelik gerçekleştirilen ilk hedefli saldırı olduğu kaydedildi.

Adloun ve Habboush’ta Ağır Bilanço

İsrail savaş uçaklarının Adloun bölgesine düzenlediği hava baskınında 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Nebatiye bölgesinde yer alan Habboush kasabasına yönelik operasyonda ise bilanço daha ağır oldu; saldırıda en az 3 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Lübnan makamları, saldırıların doğrudan sivil altyapıyı tahrip etmeye yönelik olduğunu vurguladı.



LÜBNAN / TEKHA