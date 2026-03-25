Saldırının sivil yerleşim ve toplanma alanlarını hedef aldığı bildirildi.

Sevariha Mezarlığı Çevresi Hedef Alındı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Zevayide köyünün kuzeyindeki Sevariha Mezarlığı çevresini bombaladı. Bölgede bulunan sivilleri doğrudan hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırı sonucu yaralanan çok sayıda kişi çevre hastanelere kaldırılırken, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



GAZZE / TEKHA