Şırnak’ın Uludere ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda toplam 99 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında özellikle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik önemli çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Yapılan aramalarda 663 gram metamfetamin, 103 gram skunk, 47 gram kokain, 39 gram esrar, 17 adet ecstasy/captagon hap ile 48 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 2 tabanca, 18 adet mermi, 1 av tüfeği, 2 hassas terazi, 26 uyuşturucu kullanma aparatı ve 26 cep telefonu bulundu.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 21 torbacı ile uyuşturucu kullandığı tespit edilen 78 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.