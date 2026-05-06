Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen sınıflar arası futbol turnuvası final heyecanına sahne oldu. Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen turnuvanın final karşılaşmasını Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın da tribünden takip etti. Final maçının ardından dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları verildi.

Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, ilçede kaymakamlık stajını sürdüren Refik Kaymakam Aykut Canol ve kurum müdürleriyle birlikte final müsabakasını izledi.

Kiriş Halı Saha’da oynanan final mücadelesinde 9/C ile 12/A sınıfları karşı karşıya geldi. Rakibini 2-0 mağlup eden 12/A sınıfı turnuvanın şampiyonu oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende dereceye giren sınıflara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaymakam Kadir Algın, organizasyonda emeği bulunan idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.