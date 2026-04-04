Adıyamanlı sporcular, 6 Mart - 3 Nisan 2026 tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirilen ve yaklaşık 6 bin sporcunun katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti.

Dereceler:

Menessa KARA - Kick Light 37 kg Türkiye Şampiyonu

Kaan ÖZDEMİR - Light Contact 69 kg Türkiye 3.'sü

Büşra DEMİR - Kick Light 50 kg Türkiye 3.'sü

Mehmet Şah ISSI - Kick Light 37 kg Türkiye 3.'sü

Derece elde eden sporcular, Uluslararası Turkish Open Cup'ta ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin ELÜSTÜ, sporcuların azim ve mücadele ruhunun il sporunun geldiği noktayı gösterdiğini belirterek, başarının devam edeceğine inandığını ifade etti.

Başarıda emeği geçen sporcular, antrenörler ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Haluk ERDOĞAN tebrik edildi.

HABER: DİYARBAKIR (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE