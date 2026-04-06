Adıyaman genelinde yürütülen çalışmaların ele alındığı Haftalık Koordinasyon Toplantısı, Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; vali yardımcıları ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşların müdürleri ve temsilcileri katıldı.

Adıyaman genelinde merkez, ilçe ve köylerde yapımı tamamlanarak vatandaşların yerleşimine açılan kalıcı deprem konutlarına ilişkin teslim süreçleri, alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki mevcut durum ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Vatandaşların güvenli, sağlıklı ve huzurlu yaşam alanlarına en kısa sürede kavuşmaları için atılacak adımlar istişare edildi.

Gündemin bir diğer önemli başlığını ise il genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, devam eden ve planlanan sağlık yatırımları ile eğitim alanındaki çalışmalar kapsamlı biçimde ele alındı. Hizmetlerin güçlendirilmesi ve kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca kamu hizmetlerinde yaşanan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesine yönelik konular görüşülerek çözüm önerileri geliştirildi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası oluşturuldu.

Vali Osman Varol, ilin ihtiyaçlarını yakından takip etmeye ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.