Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan, avukatların bağımsız ve güçlü savunma yapabilmesinin hukuk devletinin temeli olduğunu vurguladı, emeğin karşılığını güvence altına alan adil ücret ve Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin ivedilikle uygulanması çağrısı yaptı.

Adıyaman Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, hukuk ve adaletin savunucusu avukatların mesleki hakları, yaşadıkları zorluklar ve güvenlik sorunlarına dikkat çekti. Açıklamayı Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan yaptı.

Başkan Doğan açıklamasında, 'Hukuku ve adaleti cesaretle savunan tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyoruz. Yargının kurucu unsurlarından biri olan savunmanın temsilcisi avukatlar; adalet arayışının rehberi, hak ve özgürlüklerin güvencesi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinin öncüsüdür' ifadelerini kullandı.

Doğan, bağımsız ve güçlü savunmanın hukuk devletinin temel güvencelerinden olduğunu vurgulayarak, 'Savunmanın zayıflaması, yurttaşların adalete erişim hakkını ve hak arama özgürlüğünü zedeler; güçlü bir savunma olmadan adil yargılanma hakkının etkin şekilde kullanılması mümkün değildir' dedi.

Açıklamada, avukatlık mesleğinin günümüzde ağır ekonomik koşullar altında icra edildiğine dikkat çekilerek, özellikle CMK kapsamında yürütülen müdafilik ve vekillik hizmetlerinde uygulanan ücret tarifesinin emeğin karşılığını vermekten uzak olduğu ve angaryaya dönüştüğü belirtildi. Doğan, 'Bu durumun kabulü mümkün değildir; emeğin karşılığını güvence altına alan adil bir ücret politikasının ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne de atıfta bulunan Doğan, stajyer avukatların eğitim ve ekonomik haklarının güvence altına alınması, kamu avukatlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve mesleğin tüm alanlarında sosyal güvencelerin sağlanmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Basın açıklamasında, avukatlara yönelik şiddet olaylarına da dikkat çekildi. 7 Ocak 2026 tarihinde meslektaşları Av. Zekeriya Polat'ın görevi başında katledilmesinin, savunmaya yönelen tehdidin en ağır örneklerinden biri olduğu vurgulandı. Doğan, 'Bu saldırılar doğrudan adalet sistemine yönelmektedir' ifadelerine yer verdi.

Avukatların mesleklerini bağımsız, özgür ve güvenli şekilde icra edebilmeleri için gerekli koşulların sağlanması gerektiğini belirten Doğan, 'Avukatlık Mesleğinin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ivedilikle hayata geçirilmelidir' ifadelerini kullandı.

Doğan, yargı sisteminde ölçüsüz tutuklama tedbirleri, yüksek yargı kararlarının yerine getirilmemesi ve avukatlık faaliyetlerinin yargılamaya konu edilmesinin hukuk devleti ilkesine zarar verdiğini dile getirerek, 'Bu durum, yargı süreçlerinin yavaşlığıyla birleştiğinde yurttaşların hukuka olan güvenini zedelemektedir' dedi.

Son olarak, Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, hukukun üstünlüğünü savunma iradelerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek, 'Çünkü hukukun gücü, en zor zamanlarda dahi adaleti savunabilme cesaretinden doğar. Hukuku ve adaleti cesaretle savunan tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü bir kez daha kutluyoruz' ifadeleriyle açıklamayı tamamladı.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ- Sibel TURAN