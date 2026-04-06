Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Vali Dr. Osman Varol, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en çetin dönemlerinde, hakikatin sesi olmak ve milletin onurlu direnişini tüm dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Vali Osman Varol, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en çetin günlerinde, hakikatin sarsılmaz sesi olmak ve aziz milletimizin onurlu direnişini tüm dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

Kurulduğu ilk günden itibaren milli iradenin güçlü bir temsilcisi olan Anadolu Ajansı, taşıdığı köklü mirası ve sarsılmaz duruşuyla bugün de yalnızca ülkemizin değil, dünyanın dört bir yanında hakikatin, doğruluğun ve güvenilir bilginin sesi olmaya devam etmektedir.

Hakikatin izinde, büyük bir sorumluluk bilinci ve üstün bir fedakârlıkla görev yapan kıymetli çalışanlarıyla Anadolu Ajansı; sadece bir haber ajansı değil, aynı zamanda milletimizin hafızası, vicdanı ve dünyaya açılan güçlü penceresidir.

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Anadolu Ajansı'nın kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkesi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm çalışanlarına başarılar diliyorum. Hakikatin izinde, gururla ve kararlılıkla nice yıllara!'

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE