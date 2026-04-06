Adıyaman'da ikamet edilen binaların inşa yılına göre hanehalkı dağılımı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre kentte toplam 155 bin 300 hanehalkı bulunuyor.

Verilere göre, 2001 ve sonrasında inşa edilen binalarda yaşayan hanehalkı sayısı 81 bin 271 ile ilk sırada yer aldı. Bu rakam, toplam hanehalklarının yarıdan fazlasını oluşturdu.

1981-2000 Yılları Arasında Yapılan Binalarda Yaşayanların Oranı 36 Bin 586

1981 ile 2000 yılları arasında yapılan binalarda yaşayan hanehalkı sayısı 36 bin 586 olarak kaydedilirken, 1980 ve öncesi yapılarda yaşayan hanehalkı sayısı 13 bin 547 oldu.

Öte yandan, inşa yılı bilinmeyen binalarda yaşayan hanehalkı sayısının ise 23 bin 896 olduğu bildirildi.

Verilere göre, kentteki konut stokunun önemli bir bölümü 2001 yılı ve sonrasında inşa edilen yapılardan oluşuyor.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK