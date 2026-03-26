Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından Viranşehir kırsalında meydana gelen selin yol açtığı hasarların giderilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde etkili olan yağışlar sonrası oluşan sel, özellikle Viranşehir'e bağlı kırsal mahallelerde menfezler ve yollarda ciddi tahribata neden oldu. Bunun üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri sahada çalışma başlattı.

Ekipler tarafından birçok mahallede menfez yapımı ile bakım ve onarım çalışmaları tamamlanırken, bazı bölgelerde çalışmaların devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda Göktepe-Ekinciler güzergâhında zarar gören menfez ve yolun onarım çalışmaları sürdürülüyor. Karınca Mahallesi'nde hasar gören beton boru ile Akçataş Mahallesi'nde bozulan beton boruda da bakım ve onarım faaliyetleri yürütülüyor.

Öte yandan Çokran-Elebeğindi hattında menfez onarım çalışmalarının devam ettiği, Giyimli ve Atıcılar mahallelerinde ise beton boru uygulamalarının gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca Botaş-Ersin güzergâhında zarar gören beton boruda da ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Selin ardından hızlı şekilde sahaya intikal eden ekiplerin, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarına aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Ayaklı Mahalle Muhtarı İbrahim Tamur yapılan çalışmalarla ilgili olarak, 'Selden ciddi zarar gördük, menfezlerimiz hasar aldı. Yapılan çalışmalardan dolayı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekiplere teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE