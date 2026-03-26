Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası 11. Kültür ve Sanat Yarışmaları il finalleri kapsamında gerçekleştirilen Ses Yarışması, Perre Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Popüler Müzik ve Geleneksel Türk Müziği kategorilerinde 17-25 yaş aralığındaki gençler sahne alarak yeteneklerini sergiledi.

Kategorilerinde birinci olan gençler, 6-9 Şubat 2026 tarihlerinde Adıyaman'da düzenlenecek bölge finallerinde ili temsil etme hakkı kazandı.

Programda konuşan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, gençlerin sanatsal faaliyetlere katılımının önemine değinerek, bu tür organizasyonların onların kendilerini ifade etmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, İl Müdürü Hüseyin Elüstü ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Programa katılan protokol üyeleri de gençlerin heyecanına ortak oldu. Program sonunda toplu fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi.

