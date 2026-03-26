ASAL Araştırma tarafından Mart 2026'da gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasının sonuçları paylaşıldı. Türkiye genelinde 2 bin kişiyle yapılan ankette, 'Bu Pazar milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?' sorusu yöneltildi.

Kararsızlar ve oy kullanmayacağını belirten seçmenlerin orantısal olarak dağıtılmasının ardından ortaya çıkan sonuçlara göre, AK Parti yüzde 34,6 ile ilk sırada yer aldı. CHP ise yüzde 32,0 oy oranıyla ikinci sırada konumlandı. Ankette DEM Parti yüzde 8,9 ile üçüncü sırada yer aldı.

Anket Sonuçları ise Şöyle:

AK Parti: 34,6

CHP: 32,0

DEM Parti: 8,9

MHP: 8,2

İYİ Parti: 4,8

Zafer Partisi: 3,1

Yeniden Refah Partisi: 2,8

Anahtar Parti: 2,7

Türkiye İşçi Partisi: 1,0

Diğer: 1,9

Kaynak : PERRE