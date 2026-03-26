Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Adıyaman'da 24 Şubat-24 Mart 2026 tarihleri arasında yürütülen güvenlik ve asayiş faaliyetleri kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Varol, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik yoğun denetim ve uygulamaların gerçekleştirildiğini belirtti.

İl Genelinde Yoğun Denetim ve Uygulamalar

Adıyaman genelinde narkotik, okul çevreleri, park ve bahçeler, motosikletler, otogarlar ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çok sayıda uygulama yapıldı. Ramazan Bayramı sürecinde de kapsamlı tedbirler alındı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, 362 aranan şahıs yakalandı (88'i hapis cezası bulunan), İl giriş-çıkış noktalarında 23 bin 232 kişi ve 3 bin 94 araç denetlendi, 454 bin 663 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi.

Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Operasyon ve denetimlerde çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Bunlar arasında ise:

11 tabanca, 13 tüfek, 162 mermi

944,98 gram bonzai, 757 adet ecstasy

275 gram esrar, 88 gram metamfetamin

123 bin 580 makaron ve kaçak tütün ürünleri yer aldı.

Asayiş Olaylarında Yüksek Aydınlatma Oranı

İl genelinde meydana gelen 966 olayın 925'i aydınlatıldı. Aydınlatma oranı yüzde 95,8 olarak kayıtlara geçti.

Kişilere karşı işlenen 351 olayın 349'u çözüldü, 499 şüpheli yakalandı.

Malvarlığına karşı işlenen 177 olayın 139'u aydınlatıldı, 119 şüpheli yakalandı.

Terör (TEM), kaçakçılık (KOM) ve narkotik suçlarda ise aydınlatma oranı yüzde 100 oldu.

Narkotik Operasyonu: 1 Tutuklama

26 Şubat 2026'da gerçekleştirilen risk analiz çalışmasında, Malatya güzergâhında durdurulan araçta 757 adet ecstasy ele geçirildi. 3 şüpheliden biri tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siber Suçlara Yakın Takip

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında, 63 sosyal medya hesabı hakkında rapor hazırlandı, 230 hesap için erişim engeli kararı alındı, 221 internet sitesi BTK'ya bildirildi.

Ayrıca öğrenci ve vatandaşlara yönelik siber güvenlik eğitimleri düzenlendi.

Düzensiz Göçle Mücadele

Çalışmalarda 36 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan 29'u sınır dışı edilirken, 7'sinin işlemleri devam ediyor. 9 yabancı uyruklu şahsa idari para cezası uygulandı.

Trafikte Sıkı Denetim

Trafik denetimlerinde, 89 bin 454 araç ve 6 bin 123 motosiklet kontrol edildi. 9 bin 693 araca ve 1.315 sürücüye işlem yapılırken, 681 araç trafikten men edildi.

Okul servislerine yönelik denetimlerde ise 36 araca 129 bin TL'nin üzerinde ceza uygulandı.

Kaynak : PERRE