Başkan Çiğdem Özturan Özturan Kurt, “Görevini yapan, halk adına gerçekleri yazan masum gazeteciler ve halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanları çeşitli gerekçelerle cezaevinde tutulurken; kamu vicdanını derinden yaralayan suçlara karışmış bazı kişilerin serbest bırakılmaya çalışıldığına tanıklık ediyoruz. Bu tablo, toplumda ciddi bir adalet duygusu kırılmasına neden olmaktadır” dedi.



“Basın Özgürlüğü ve Halk İradesi Yargılanamaz”



Demokratik bir ülkede basının susturulamayacağını ve halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin yok sayılamayacağını belirten Kurt, “Gazetecilik suç değildir. Halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarını yargı kararları kesinleşmeden itibarsızlaştırmak, görevden uzaklaştırmak ya da uzun tutukluluklarla cezalandırmak hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz” ifadelerini kullandı.



“Hukuk, Güçlünün Değil Haklının Yanında Olmalıdır”

Muhabir: Adıyamanlılar Net