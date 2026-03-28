Bakan Yaşar Güler İle İranlı Mevkidaşı Telefonda Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan resmi açıklamada, iki isim arasındaki temasın detaylarına dair bilgilere yer verildi.

Savunma Ve Güvenlik Konuları Masaya Yatırıldı

Görüşmeye ilişkin bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."

