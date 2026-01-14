Adıyaman Kahta Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü koordinesinde, Millî Eğitim Bakanlığının 2024-2028 Tütün Kontrolü, Uyuşturucu ile Mücadele ve Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Strateji Belgeleri kapsamında planlanan bağımlılıkla mücadele eğitimi gerçekleştirildi.

Kahta Kültür Merkezinde düzenlenen eğitimde; okul ve kurumlarda görev yapan yönetici ve personele yönelik olarak bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulması, koruyucu ve önleyici çalışmaların güçlendirilmesi ile kurumlar arası iş birliğinin artırılması hedeflendi.

Eğitime, ilçe merkezindeki anaokulları ile diğer okul ve kurumlardan yöneticiler ve personel katılım sağladı. Eğitim programı ile okullarda sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarının güçlendirilmesine katkı sunulması amaçlandı.

Programa; Şube Müdürü Mehmet Turan, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Abuzer Özdemir, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Programın sonunda Şube Müdürü Mehmet Turan, eğitimin hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek başarılar diledi.

