Baharın gelişini simgeleyen cemre sürecinin başlamasıyla birlikte, soğuk havaların yerini daha ılıman günlerin alacağı öngörülüyor. Bu kapsamda ilk cemrenin düşeceği tarih, mevsim geçişini yakından takip edenler için önem taşıyor.

Cemre ne zaman düşer?

Baharın müjdecisi ilk cemrenin 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisinin 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsünün de 5-6 Mart'ta toprağa düşeceğine inanılıyor. Her cemrenin düşüşüyle hava sıcaklığının arttığı,rivayet edilir.

Hava su ve toprak ısınıyor

Halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor.

Kaynak : PERRE