Adıyaman'da 50 yıldır kasaplık yapan Seydi Kasap, vatandaşın alım gücünün zayıfladığını vurgulayarak, Ramazan ayına rağmen bu yıl işlerde belirgin bir durgunluk yaşandığını belirtti. Geçmiş yıllarda Ramazan aylarında emekli vatandaşların da rahatlıkla et alabildiğini ifade eden Kasap, ancak bu yıl tablonun değiştiğini söyledi.

'Şu Ana Kadar Dükkâna Giren Kişi Sayısı 5'i Geçmedi'

Depremde iş yerinin yıkılmasının ardından Balıkesir Çarşısı'nda tahsis edilen yeni dükkânda faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Kasap, müşteri sayısında ciddi azalma olduğunun altını çizerek, 'Esnafım, depremde dükkanımız yıkıldıktan sonra yeni verilen iş yerinde çalışıyoruz. Ancak buranın da yıkılabileceği konuşuluyor. Bu nedenle yeni bir yere geçmeyi düşünüyorum. 50 yıllık esnafım, ilk kez bu yıl boş oturuyorum. Şu ana kadar dükkâna giren kişi sayısı 5'i geçmedi. İşler oldukça durgun. Bunun en önemli nedenlerinden biri emekli maaşlarının düşük olması' dedi.

'Et Siparişlerinde Eski Yoğunluk Yok, Maaşların Artırılması Gerekiyor'

Esnaf, çalışan ve emekli maaşlarının artırılması gerektiğine dikkat çeken Kasap, 'Hiçbir yıl emekli vatandaşın gelip et alamadığına şahit olmamıştık. Ancak bu yıl vatandaşın alım gücü zayıf. Alanlar genellikle tavuk alıyor, et alan yok denecek kadar az. Gelen birkaç müşteri de sınırlı tutarlarda alışveriş yaptı. Eski Ramazanlarda vatandaşlar gelip 'Et alacağız, et ayırır mısınız?' diyerek önceden sipariş bırakırdı. Şimdi böyle bir durum yok. Bu yıl işler çok zayıf. Çalışanların ve emeklilerin maaşlarının düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Asgari ücret ve emekli maaşları yetersiz kaldıkça vatandaşın alım gücü düşüyor. 20 bin lira maaş alan bir kişi nasıl et alacak?' ifadelerini kullandı.

