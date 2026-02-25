Adıyaman'da 4. Sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ali Asaf Kutluk, uzun süredir kumbarasında biriktirdiği paraları anlamlı bir amaç için kullanmaya karar verdi. Ailesinin de tam desteğini alan minik Ali Asaf, Ramazan ayının ruhuna uygun bir davranış sergileyerek kumbarasında biriktirdiği paralarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istedi.

Öğretmenine Teslim Etti

Babası Ahmet Kutluk ile birlikte okuluna giden Ali Asaf, kumbarasındaki paraları sınıf öğretmeni Aygül Küçükkelepçe'ye teslim etti. Teslimat sırasında heyecanı gözlerinden okunan minik öğrenci, bu paralarla Ramazan kolisi hazırlanmasını ve yardıma muhtaç ailelere ulaştırılmasını talep etti.

Minik Ali Asaf'ın öğretmeni Aygül Küçükkelepçe öğrencisinin bu davranışının kendilerini duygulandırdığını belirterek;

'Küçük yaşta bu bilince sahip olması bizleri çok duygulandırdı. Ali Asaf, sevgisini ve harçlığını paylaşarak herkese örnek oldu.' İfadelerini kullandı.

Ramazan Sofralarına Bereket Olacak

Ali Asaf'ın bu örnek davranışı, okul yönetimi ve çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Toplanan meblağ ile hazırlanacak olan yardım kolileri, Ramazan ayı bitmeden ihtiyaç sahibi ailelerin mutfağına ulaştırılacak.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE