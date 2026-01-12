Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, büro kurmak isteyen avukatlara yönelik kredi desteğinin artırıldığını açıkladı. Daha önce 5 milyar TL olan destek paketi, başvuruların yoğunluğu ve talep doğrultusunda 10 milyar TL'ye çıkarıldı.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Yargının üç sacayağından biri olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatlarımızın mesleklerini daha güçlü şekilde yapabilmeleri için hayata geçirdiğimiz kredi desteği uygulamasına devam ediyoruz.'

Protokol ve Başvurular

Bakanlık koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliği, VakıfBank ve Kredi Garanti Fonu ile imzalanan protokol kapsamında, büro kurmak isteyen avukatlara destek veriliyor. Bakan Tunç, bugüne kadar yapılan uygulamayı şu şekilde açıkladı:

'Bugün itibarıyla 6 bin 70 avukatımıza 5 milyar TL kredinin tamamı kullandırıldı.'

Başvuruların devam etmesi üzerine protokolün kapsamı genişletildi. Bakan Tunç, bu adımı şöyle duyurdu:

'Bakanlık koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliği, VakıfBank ve Kredi Garanti Fonu ile imzalanan protokol kapsamında bugüne kadar 6 bin 70 avukata 5 milyar TL kredi kullandırıldı. Başvuruların devam etmesi üzerine, protokolün kapsamı genişletildi ve avukatlara 5 milyar TL'lik ek kredi limiti sağlanacak.'

Kredi Detayları

Yeni kredi desteği kapsamında avukatlara şu imkânlar sunulacak:

1 milyon TL'ye kadar,

6 ay geri ödemesiz,

36 ay vadeli ödeme kolaylığıyla kredi.

Bakan Tunç, kredi desteğinin amacını ise şöyle ifade etti:

'Avukatlarımızın görevlerini en iyi imkânlarla yapabilmelerini sağlamak için bağımsız savunmayı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz.'

