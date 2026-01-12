Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere toplam 473 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, giriş (sözlü) sınavı ile değerlendirilecek.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, alımlar farklı meslek gruplarına göre dağılıyor. Avukat pozisyonunda 16, mühendislik alanında 27 (Elektrik, Harita, İnşaat, Jeofizik, Jeoloji, Makine), veteriner hekim 5, sosyal çalışmacı 10, büro personeli 76, diğer sağlık personeli 5, koruma ve güvenlik görevlisi 151, destek personeli 161 ve teknisyen 20 kişi istihdam edilecek. Pozisyonlar Türkiye genelindeki merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilecek.

Başvuru şartları arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak, erkek adaylar için askerlik durumunun uygun olması, 01 Ocak 1990 ve sonrası doğmuş olmak, görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak ve Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya uygun olmak yer alıyor. Ayrıca adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine ve tek bir il için başvurabilecek.

Adaylar, 5 Ocak 2026 saat 10:00 ile 12 Ocak 2026 saat 17:00 arasında Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

Başkanlık, başvuruların yalnızca Kariyer Kapısı üzerinden yapılacağını, son başvuru tarihinden sonra değişiklik yapılamayacağını vurguladı. Başvuruların eksiksiz ve ilanda belirtilen şartlara uygun şekilde yapılmasından adaylar sorumlu olacak.

Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelen adayların hatalı veya eksik bilgilerinin güncellenmesi, denklik belgelerinin yüklenmesi zorunlu olacak. Avukat pozisyonuna başvuracak adaylar ruhsatnamelerini, destek personeli (şoför) adayları barkodlu SRC belgeleri ve psikoteknik değerlendirme belgelerini, koruma ve güvenlik görevlisi adayları ise geçerli silahlı özel güvenlik kimlik kartlarını sisteme yükleyecek.

AFAD, sözleşmeli personel alımlarının ilanını '6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' çerçevesinde gerçekleştirecek.

Kaynak : PERRE