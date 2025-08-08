Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından planlanan seferler, 11 Ağustos 2025 Pazartesi gününden itibaren her saat başı olmak üzere 07.00 ile 19.00 saatleri arasında düzenlenecek. Böylece TOKİ bölgesinde yaşayan vatandaşlar, gün boyunca düzenli toplu taşıma hizmetinden faydalanabilecek.

Geçici güzergâh kapsamında otobüsler şu duraklardan hizmet verecek:

• Eski Valilik

• Hürriyet

• Hısnı Mansur

• Çamlıca

• İndere giriş

• İndere Cami

• İndere AFAD Bürosu önü

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “Deprem sonrası yeni yaşam alanlarına taşınan hemşehrilerimizin ulaşımda sorun yaşamaması için gerekli planlamayı tamamladık. İndere TOKİ’de yaşayan vatandaşlarımızın şehir merkezine güvenli, hızlı ve düzenli şekilde ulaşabilmeleri amacıyla seferleri başlatıyoruz. Adıyaman’ın her noktasına eşit ve kesintisiz hizmet ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Adıyaman Haber

adıyamanlılar net