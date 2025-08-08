Uzun süredir bozuk olan bu bağlantı yolunda başlayan hummalı çalışmalar, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda harekete geçtiklerini belirterek şunları söyledi:

“Menderes Mahallesi ile Adıyaman Üniversitesi Kahta kampüsü bağlayan yol, uzun süredir neredeyse kullanılamaz durumdaydı. Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak sıcak asfalt serim çalışmalarımıza başladık. Amacımız, halkımıza konforlu, güvenli ve modern bir ulaşım imkânı sunmak.”

Alt yapı sorunlarının giderildiği yol güzergâhında, üst yapı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Başkan Hallaç, ilçeyi adeta bir şantiye alanına çevirdiklerini belirterek, vatandaşların mağdur olmaması adına ekiplerin gece gündüz sahada görev yaptığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” sözünü hatırlatan Başkan Hallaç, bu anlayışla Kahta’nın tüm mahallelerine hizmet götürmeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan Hallaç, yol yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA