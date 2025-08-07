Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevine iade edilmesinin ardından ilk mesai gününde, kentin ulaşım altyapısını rahatlatması beklenen Mersin Caddesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. İlgili başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte bölgede teknik incelemelerde bulunan Tutdere, projenin tamamlanmasıyla birlikte verdikleri bir sözü daha yerine getirdiklerini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hayata geçirilen caddeyle ilgili bilgi veren Başkan Tutdere şunları söyledi:

“Mersin Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle hayata geçirdiğimiz bu önemli projeyle, toplam 9.2 kilometre uzunluğundaki yeni arterimizi Adıyaman halkının hizmetine sunduk. İki gidiş, iki geliş olarak planladığımız bu yol; şehrimizin kuzey hattından geçerek Organize Sanayi Bölgemize ve yeni yerleşim alanlarımız olan TOKİ’lere doğrudan ve konforlu bir ulaşım sağlıyor. Bu güzergâhta elektrik, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını kapsayan tüm altyapı çalışmalarını tamamladık. Ayrıca taş duvar, kaldırım bordürü ve refüjgibi sanat yapılarıyla yolu estetik ve güvenli bir hale getirdik.”

Yolun, olası afetlerde şehre alternatif bir giriş aksı oluşturacağının altını çizen Başkan Tutdere, “Bu yol sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak; aynı zamanda olası bir afet anında şehrimize ikinci bir giriş ve tahliye güzergâhı sağlayarak stratejik bir rol üstlenecek. Adıyaman’ımızın ihtiyaçlarına cevap veren bu eseri halkımızla buluşturmanın onurunu yaşıyoruz.” dedi.

Yolun trafiğe açılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Tutdere, “Adıyamanlı hemşerilerimiz, bu yolu güvenli bir şekilde kullanacaklar. Depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Koşullar ne olursa olsun halkımızla birlikte, halk için çalışmaya bir söz verdik. Bugün bu büyük eseri tamamlamanın ve halkımızın hizmetine sunmanın onurunu yaşıyoruz. Adıyaman’ımıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA