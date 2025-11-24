Başkan Çadır, mesajında öğretmenlik mesleğinin tarihimiz ve kültürümüzdeki anlam ve önemine değinirken, öğretmenlerin geleceğin Türkiye’sini inşa etmek gibi çok büyük bir sorumluluğu da üstlendiğini bildirdi. Öğretmenlerin yalnızca bilgi ve birikimlerini değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi de sonraki kuşaklara aktararak nesiller arasında birer köprü vazifesi gördüklerini belirten Başkan Çadır, Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım’ın, bu kutsal mesleğin gereklerini samimi bir özveriyle ifa etmeye çalışan bütün öğretmenlerin emeklerini, gayretlerini ve fedakârlıklarını anmak için de bir hatırlama vesilesi olduğunu vurguladı.

Medeniyetimizin kökeninde “Beşikten mezara kadar ilim öğrenmek” hadis-i şerifinin bulunduğunu hatırlatan Başkan Çadır, “Öğretmenler, hayat boyu sürmesi gereken öğrenme faaliyetinde bize yol gösteren rehberlerimizdir; bu nedenle milletimizin nazarında öğretmenlik mesleği çok saygın, kıymetli ve ulvi bir meslektir “ ifadelerine yer verdi.

Mesajının devamında asrın felaketi 6 Şubat depremi sonrası eğitime yapılan yatırımlara da değinen Başkan Çadır “6 Şubat depremi sonrasında da önceliklerimiz arasında eğitimin kesintiye uğramadan devam etmesi oldu. Türkiye’nin en büyük şantiyesi olan İndere bölgesinde konutlarla birlikte okullarımızın da temelleri atılmıştı. Hamdolsun 2025 yılı içerisinde birçok okulumuz yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi. Yine öğretmenlerimize yapılan yatırımlardan biri de Öğretmenevi oldu. Adıyaman Sanko Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu da hizmete girdi. Geçtiğimiz aylarda inşaatı tamamlanan 14 bin metrekarelik kapalı alana sahip Adıyaman Öğretmenevi, 4'ü süit olmak üzere 88 odada 161 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye başladı. Her türlü sosyal donatıya sahip, restoranlar, çok amaçlı salonlar, özellikle teras katında etkinlik alanı, yine güzel bir terası, öğretmenlerimizin veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabilecektir. Gerçekten ilimizde önemli bir eksikliği giderecek, ciddi bir ihtiyaca karşılık verecek güzel bir kamu tesisi oldu. Öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyor bu tesisin yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Önümüzdeki dönemlerde de öğretmenlerin mesleklerini en güzel şekilde icra edecekleri huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamanın çabası içerisinde olacaklarını belirten Başkan Çadır “Elbette öğretmen mesleğine sadece öğreten, bilgiyi nakleden eğitimci gözü ile de bakmamak gerekir. Devlet başkanımız ve Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi ,öğretmen, öğrettiğinden ziyade, yetiştiren, eğiten, terbiye eden; öğrencisinin içindeki cevheri sabırla açığa çıkaran ve işleyen kişidir. Bu duygu ve düşüncelerle öğretmenlerimizi sevgiyle, saygıyla , muhabbetle selamlıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Görevi başında şehit olan ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum” sözlerine yer verdi.