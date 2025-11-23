Delegelerin Oylarıyla İbrahim Ertaş Güven Tazeledi

Genel kurulda yapılan oylamada delegelerin desteğini alan İbrahim Ertaş, Türk Eğitim Sen Adıyaman Şubesi'nin yeni başkanı seçildi. Ertaş, seçim sonrası yaptığı açıklamada birlik ve dayanışma vurgusu yaparak şunları söyledi:

'Türk Eğitim Sen'imizin yıllardır sürdürdüğü onurlu mücadeleyi daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Yeni dönemin sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum.'

Şemsettin Ağar'a Hizmetlerinden Dolayı Plaket

Yaklaşık çeyrek asrı aşan süredir sendika içinde çeşitli görevlerde bulunan ve uzun yıllardır şube başkanlığı görevini sürdüren Şemsettin Ağar'a, eğitim camiasına sunduğu katkılar nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi.

Ağar, yaptığı konuşmada sendika çatısı altında geçirdiği yılların kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirterek tüm üyelere teşekkür etti.

Besni Temsilcisi Fuat Akdeniz'e De Teşekkür Plaketi

Emeklilik nedeniyle görevini devreden Besni İlçe Temsilcisi ve Şube Başkan Yardımcısı Fuat Akdeniz'e de sendikal çalışmalara sunduğu katkılar dolayısıyla plaket verildi. Akdeniz'in uzun yıllar süren emeği genel kurulda takdirle karşılandı.

Yeni Yönetim Görevde: 'Sendikamıza Güç Katacağız'

Genel kurulun tamamlanmasının ardından üyeler, İbrahim Ertaş başkanlığındaki yeni dönemin Türk Eğitim Sen Adıyaman Şubesi'ne güç katacağı yönünde görüş bildirdi. Program, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

Kaynak : PERRE