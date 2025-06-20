Parti iradesine yönelik girişimlere karşı net bir duruş sergileyen Başkan Engin Doğan, “CHP halkın partisidir, gücünü halktan alır. Biz buradayız, omuz omuzayız, demokrasinin kalesine sahip çıkıyoruz.” ifadelerini kullandı.



“ÖZGÜR ÖZEL’İN GENEL BAŞKANLIĞINDA MÜCADELEYE DEVAM”



Başkan Doğan, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda Sayın Özgür Özel’in delegelerin hür iradesiyle seçildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:



“Kurultayımız sonrası örgütümüzün tüm kademeleri, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yerel seçime odaklanmıştır. 31 Mart seçimleriyle birlikte Türkiye’nin birinci partisi olarak halkın iktidarına yürüyen bir CHP vardır.”



“YARGI KIYASLAMALARINA, KAYYUM TARTIŞMALARINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ”



Partiye yönelik baskıların ve siyasi mühendislik çabalarının hiçbir şekilde sonuç vermeyeceğini vurgulayan Doğan, “Adına butlan da deseler, kayyum da deseler; biz 81 il başkanı olarak bu kararları tanımayacağız. Üye ve delege iradesiyle seçilmiş yönetime bağlıyız.” dedi.



“CHP, TESLİM ALINAMAZ”



“CHP; siyasallaşmış yargının ve iktidarın oyunlarıyla dizayn edilecek bir parti değildir” diyen Başkan Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:



“Partimize yönelik saldırılar, örgütümüzün azmini kırmaz; aksine mücadele kararlılığımızı pekiştirir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde 81 ilde, tüm örgüt kademelerimizle birlikte demokrasiyi ve halkın iradesini savunmak için her bedeli ödemeye hazırız.”



“HALKIN GÜCÜ HER ZAMAN GALİP GELECEK”



Son olarak tüm CHP yöneticilerine ve örgüte çağrıda bulunan Başkan Doğan, “Şimdi birlik olma, halkın iktidarını kurma zamanıdır. Şanlı tarihimizden bildiğimiz gibi; halkın gücü, sarayın fermanlarını yırtacak kadar büyüktür.” ifadelerini kullandı.