Başkan H. Sinan Temel yaptığı açıklamada;

"Bugüne kadar kardeşçe, bir ve beraber, birlikte yaşamanın en güzel örneklerini gösteren Adıyaman’da ortaya konan bu tablo, hep örnek olarak, hep takdirle karşılanmıştır.

Bununla beraber çok uzun yıllardır şehrimiz üzerinde oynanmak istenen oyunların, bölücü ve ayrıştırıcı çalışmaların olduğunun da farkındayız. Her türlü oyunlara rağmen hemşehrilerimiz hep sağduyulu ve aklıselim davranmış, nifak ve düşmanlık saçan hareketlere asla prim vermemiştir.

Son zamanlarda şahit olduğumuz ve medyada yer alan haberlere göre Adıyaman’a yaptırılması planlanan ve birkaçının inşaatına da başlanan 6 kilise konusu, aynı zamanda düşmanın boş durmadığını gösteriyor.

Son günlerde özellikle huzur ve kardeşliğin mekânı şehrimize yönelik bazı odaklar tarafından ciddi stratejik planlar yürütülmektedir. Demografik olarak geçmişinde Süryani hemşehrileri olan küçük bir Anadolu şehrinde Hristiyanlığın her kolundan ayrı öbekler konularak özel çalışmalar başlatıldığı gözlenmektedir.

Protestan ya da Katolik Hristiyanlar ithal operasyonlarla yürütülecek misyonerlik çalışmalarıyla yerleşik topluluklar oluşturulmak amaçlanmaktadır. Çocuklarımız ve gelecek kuşaklarımız üzerinde büyük hesaplarla değerlerimiz hedef alınmaktadır. Özellikle mezhepsel farklılıklar bu yolla kaşınmak istenmekte, vatandaşlarımız üzerinde bir dönüştürme amacıyla sürecin hızlı yürütülmesi amacı güdülmektedir.

Bu şehrin kültürel ve sosyal dokusuyla oynanarak yabancılaştırma projesi hızlandırılmaktadır.

Sosyal barışımızı dinamitleyecek, huzur ve kardeşlik bağlarımızı cidden sarsacak, belki de onulmaz yaralar açacak bu gelişmeler karşısında sessiz kalmamız düşünülemez. Bu memleket üzerinde süfli emelleri olanlara, kirli oyunlar oynamak isteyenlere asla prim vermemiştir, vermeyecektir de. Huzur ve barışımızı bozmak isteyenlere müsaade etmeyecektir.

Yetkili ve ilgili tüm birimleri konuyla ilgili hassas çalışmalar yürütmesi, güvenlik ve huzura yönelik art niyetli girişimlere geçit vermemesi şehrin akil sakinleri olarak ortak çağrımızdır. Bu konuda kamuoyunu, ailelerimizi, kurumlarımızı, STK’larımızı dikkatli olmaya ve hassas davranmaya davet ediyoruz." Dedi.