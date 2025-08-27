Hükümet ve sendika arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonuncunda, sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu tarafından devralınmış, dün yapılan son toplantıda sendika tarafı masadan kalkmış ve son kararı Hakem Kurulu vermişti.

Gerçekleştirilen 4’üncü toplantının ardından, kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4 olarak kabul edildi.

26 Ağustos kurul kararıyla verilen zam oranları ise şöyle:

2026’nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 zam

2027’nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 4

2026’nın ilk altı ayında taban aylıklara 1000 lira ek

Kaynak : PHA