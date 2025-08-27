Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyamanlı vatandaşların aileleri ile birlikte hafta sonları piknik yapmak için gözde mekanlarından biri olan Beşpınar Piknik ve Mesire alanında incelemelerde bulundu.

1 milyon 300 dekarlık bir arazi üzerine inşa edilen Beşpınar Mesire alanı, Adıyamanlıların hafta sonları aileleri ile birlikte stres atmasını ve dinlenmesini sağlıyor.

Kaynak : PHA