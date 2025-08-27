Milletvekili Mustafa Alkayış: ‘Adıyaman, yatırımlarla büyüyen ve gelişen bir şehir konumunda’
Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyamanlı vatandaşların aileleri ile birlikte hafta sonları piknik yapmak için gözde mekanlarından biri olan Beşpınar Piknik ve Mesire alanında incelemelerde bulundu.
1 milyon 300 dekarlık bir arazi üzerine inşa edilen Beşpınar Mesire alanı, Adıyamanlıların hafta sonları aileleri ile birlikte stres atmasını ve dinlenmesini sağlıyor.
