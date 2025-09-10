Başkan Babar açıklamasında;

"Okulların açılmasıyla birlikte Adıyaman’da trafik yoğunluğu çekilmez hale gelmiştir. Depremin ardından şehrimiz adeta yıkık, virane ve harabe bir görüntüye bürünmüş; üstüne bir de belediyenin duyarsızlığı eklenmiştir.

Belediye, vatandaşı kendi haline terk etmiş; yollar 50 yıl öncesinden daha kötü duruma düşmüştür. Seçim öncesinde birçok söz veren belediye başkanı, göreve geldikten sonra halkı çileye mahkûm etmiştir. Araçların alt takımları perişan olmuş, vatandaş masraf üstüne masrafla karşı karşıya bırakılmıştır.

Oysa ki 5393 sayılı Belediye Kanunu çok açık hükümler getirmektedir:

• Madde 14: Belediyeler, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı hizmetlerini yapmak veya yaptırmakla görevlidir.

• Madde 15: Belediye, trafik düzenlemesi yapmak ve şehir içi ulaşımı sağlamak yetkisine sahiptir.

• Madde 18: Belediye meclisi, altyapı ve imar çalışmalarına ilişkin kararları almakla yükümlüdür.

• Madde 34: Belediye encümeni, bu kararların uygulamasını sağlamakla sorumludur.

Belediye başkanı seçim öncesinde asbest tozundan halkın hastalanacağını söylerken, bugün şehrin her tarafı toz duman içinde kalmıştır. Çözüm yetkisi tamamen belediyede olmasına rağmen ya hiçbir şey yapılmamakta ya da yapılamamaktadır.

Çocuklarımız, bu trafik işkencesinden ve toz-topraktan olumsuz etkilenmektedir. Bunun tek sorumlusu, yetki alanı dâhilinde olmasına rağmen önlem almayan belediyedir.

Biz TÜRKAV Adıyaman İl Başkanlığı olarak şunu açıkça ifade ediyoruz:

Nerede bir kanayan yara varsa orada olmak, sorunu dillendirmek ve çözüm için kamuoyu oluşturmak boynumuzun borcudur.

Adıyaman halkı daha fazla mağdur edilmemelidir. Belediye yetkilileri, kanunun kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmeli, hızlı aksiyon alarak şehrimizi tozdan, dumandan ve kötü yollardan kurtarmalıdır." dedi.