Milletvekili Kurt bu tarihi adımı şu sözlerle karşıladı:

“Milletimizin iradesi, devletimizin kararlılığı ve şehitlerimizin aziz hatırası önünde büyük bir saygıyla eğiliyoruz. Bu topraklara artık silah değil; huzur, birlik ve kardeşlik düşecek.Türkiye, onlarca yıl süren gözyaşı, acı ve kayıpların ardından tarihin en önemli dönemeçlerinden birini geride bıraktı. Terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla birlikte, millet olarak “terörsüz Türkiye” idealiyle artık bu topraklarda barut değil, kardeşlik kokusu yükselecek” diyerek, sürece dair umut dolu mesajlar verdi.

Bu büyük başarının mimarlarına özel teşekkürlerini ileten Kurt, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine dikkat çekerek şu sözleri aktardı:

“Terörsüz Türkiye sürecine emin adımlarla yürüyoruz. Bugün kritik bir eşiği aştık. Örgütün kendini feshetme ve silahları teslim etme kararı, yeni bir dönemin başlangıcıdır.”

Sürecin başından bu yana milli bir duruş sergileyen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye de şükranlarını sunan Kurt, siyasi liderlerin kararlı birlikteliğinin bu tarihi başarının temel taşını oluşturduğunu vurguladı.

“Bugün artık, umuttan, kardeşlikten söz etme günüdür” diyen Doç. Dr. Resul Kurt, Türkiye’nin enerjisini terörle mücadeleye değil yatırımlara, istihdama, ekonomiye, kalkınmaya, refaha ve ihracata harcayacağını belirtti

“Adıyaman’dan Hakkâri’ye, İstanbul’dan Diyarbakır’a her çocuğun artık hayalleriyle büyümesini istiyoruz. Bu sadece bir son değil, güçlü bir başlangıçtır.” dedi.

Terörün sona ermesiyle birlikte bölge için ekonomik kalkınma sürecinin de başladığını belirten Kurt, yeni dönemde yatırım, istihdam ve üretimin artacağına dikkat çekti:

“Terörün sustuğu yerde artık istihdam, yatırım konuşulacak. Tarım, hayvancılık, turizm ve sanayi başta olmak üzere her alanda canlanma yaşanacak. Devletimiz üretimi ve sosyal refahı güçlendirecek projelere öncülük edecek”

Bölge yatırımcıları için en büyük engellerden biri olan güvenlik sorunlarının ortadan kalkmasıyla, özel sektörün Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya daha cesur adımlarla yöneleceğini belirten Kurt, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu sadece bir güvenlik zaferi değil; aynı zamanda ekonomik kalkınmanın, toplumsal barışın ve ortak geleceğimizin kapısını aralayan tarihi bir adımdır. Türkiye artık terörle değil, teknolojiyle, üretimle ve kalkınmayla anılan bir ülke olacak.” dedi.

Kaynak : PHA