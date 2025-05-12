“47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor”

Bahçeli açıklamasında, PKK’nın kuruluşundan bugüne kadar geçen 47 yılda Türk milletine büyük acılar yaşattığını, ancak devletin kararlılığı, milletin dirayetiyle bu dönemin sonlandırıldığını belirtti. PKK’nın 27 Şubat 2025 tarihli İmralı çağrısına müzahir olarak 5-7 Mayıs’ta gerçekleştirdiği 12. Kongre'de örgütsel fesih ve silahlı mücadeleye son verme kararı aldığını hatırlatan Bahçeli, “PKK musibeti son bulacak, kanlı sayfa bir daha açılmamak üzere kapanacaktır” dedi.

“Türk ve Kürt kardeşliği kazandı”

Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yapan Bahçeli, “Türk ile Kürt ezelden ebede bir ve beraberdir. Bugün kazanan doğudan batıya, güneyden kuzeye Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti ve mücavir coğrafyalardaki dost ve kardeş halklardır” ifadelerini kullandı. Bahçeli, terörün silinmesiyle birlikte demokrasinin, milli iradenin ve toplumsal uzlaşmanın güçleneceğini belirtti.

“İdeolojik takıntıların parantezi kapatılmalı”

Devlet Bahçeli açıklamasında barış sürecinin kalıcı olabilmesi için tüm tarafların dikkatli ve sağduyulu davranması gerektiğini vurguladı. “Silahların ne zaman, nerede ve hangi şartlarda bırakılacağı; PYD/YPG’ye geçişlerin kontrolü; suçlu unsurların tasnifi ve yargılanması, lider kadroya yönelik önlemler gibi detaylar ivedilikle ele alınmalıdır” diyen Bahçeli, sürecin teknik ve hukuki olarak da güvence altına alınmasının önemine dikkat çekti.

“Türkiye, kimseyi dışlamamış bir devlettir”

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih boyunca hiçbir zaman imha, inkar veya asimilasyon politikası gütmediğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülke hepimizindir. Türk milletinin hiçbir mensubu yaban ya da yabancı addedilmemiştir. Önyargılar, polemikler ve ideolojik körlükler barışın önünü tıkamamalı, milletin kardeşlik duyguları her şeyin önünde tutulmalıdır.”

“Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin başarısıdır”

MHP Genel Başkanı, PKK’nın fesih kararının Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü evresi olarak tanımladığı Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin başarısı olduğunu ifade etti. Devletin ve milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde oluşturduğu güçlü iradenin bu noktada belirleyici olduğunu vurgulayan Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın bu süreçte kararlılıkla hareket ettiğini söyledi.

Sırrı Süreyya Önder’e Rahmet

Açıklamasında, 3 Mayıs 2025’te vefat eden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’i de anan Bahçeli, “Terörsüz Türkiye gayesine samimiyetle hizmet eden merhum Sırrı Süreyya Önder’i rahmetle anıyor, mekanı cennet olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.

“Sürecin tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum”

Bahçeli, sürece katkı sunan tüm kişi ve kurumlara da teşekkür etti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımıza, devletin bürokrasisine, 27 Şubat çağrısını yapan Abdullah Öcalan’a, İmralı-DEM Parti-Kandil arasında görüşmeleri yürüten heyetlere, DEM Parti yöneticilerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve elbette milletimize şükranlarımı sunuyorum.”

“Barışın kalıcı hale gelmesi, milli birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Bugün terörsüz Türkiye’nin temelleri atılmış, milletimizin büyük özlemi bir adım daha gerçeğe yaklaşmıştır.”

Kaynak : PHA