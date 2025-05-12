Sektörün Nabzı Tutuldu

MTSO Eğitim Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Enver Aydın Acar’ın açılış konuşmasında, öğleden önceki oturumlarda katılımcılarca dile getirilen sorunların derlendiği rapor kamuoyuyla paylaşıldı. Rapor, özel öğretim kurumlarının mali yükleri, teşvik yetersizlikleri, ruhsatlandırma süreçleri ve deprem sonrası yaşanan sorunlara odaklandı.

MTSO Başkanı Sadıkoğlu: “Deprem bölgesinde özel teşvikler şart”

Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Ülkelerin kalkınması ancak eğitimli insan kaynağı ile mümkündür. Deprem sonrası koşullar özel öğretim kurumlarımızı derinden etkiledi. SGK ve vergi teşvikleri sunulmalı, ruhsat yenilemelerinde kolaylık sağlanmalı, özel okul teşvikleri yeniden başlamalı. Eğitim kurumlarının KOSGEB desteklerinden faydalanmasının önünün açılması gerekiyor.”

Bakanlık Temsilcisi Baran: “Özel okullaşma oranı %18’e ulaştı”

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baran ise Türkiye’de özel öğretimin son yıllarda büyük ivme kazandığını belirterek, özel okullarda okuyan öğrenci sayısının 1,5 milyona yaklaştığını ve bu sayının sistemin önemli bir parçası haline geldiğini ifade etti:

“On yıl önce özel okullarda 400 bin öğrenci vardı, bugün bu sayı 1,5 milyona yaklaştı. Türkiye 100. Yılı Maarif Modeli’ni uygulamaya geçirdik, özel okulların bu süreçteki katkısı büyük. Dil eğitimi gibi alanlarda ilerlememiz var ve bu özel öğretim kurumlarının çabalarıyla gerçekleşiyor.”

İbrahim Taşel: “Öğretmenlerden alınan vergi indirilmeli”

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi İbrahim Taşel ise sektörün finansal sorunlarına ve çözüm önerilerine odaklandı. Taşel, devlet okullarındaki öğretmenler ile özel okul öğretmenleri arasındaki vergi farkına dikkat çekti:

“Özel okul öğretmenlerine 34 bin TL net maaş ödemek için brüt 52 bin 800 TL gerekiyor. Bu fark öğretmen maaşına yansıtılmalı. Van depremi sonrası uygulanan bazı teşviklerin Malatya ve çevresi için de düşünülmesi gerekiyor. Eğitim sisteminin sürdürülebilirliği için bu destekler elzemdir.”

Çalıştaya Geniş Katılım

Çalıştaya Malatya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Millî Eğitim Bakanlığı Değerlendirme ve AR-GE Daire Başkanı İbrahim Uzunmehmetoğlu, TÖZOK Genel Başkanı Zafer Öztürk, ÖZKURBİR Genel Başkanı Enis Şener ve KURSDER Genel Başkanı Aydın Ergenç de katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcılar, özel öğretim kurumlarının sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk ve kültürel gelişime katkı sunduğunu belirterek, sektöre özel bir destek programının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuçlar Bakanlığa Sunulacak

Çalıştay sonunda hazırlanan raporun, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sunulmak üzere ilgili birimlere iletileceği bildirildi. Katılımcılar, çözüm odaklı yaklaşımın sürmesi ve kamu-özel sektör iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Kaynak : PHA