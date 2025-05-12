Program, Adıyaman Şehitliği’nde gerçekleştirilen ziyaretle başladı. Şehit mezarlarına karanfil bırakılarak dualar edildi. Ardından, kent genelinde bazı şehit anneleri evlerinde ziyaret edildi. Ziyaretlerde annelere çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, duygusal anlar da yaşandı.

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, “Anneler Günü’nde şehitlerimizi anmak, onları yetiştiren kıymetli annelerimizin ellerini öpmek bizim için bir vefa borcudur. Vatan için en kıymetli varlıklarını kaybeden bu annelerimizin nezdinde tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyor, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Ziyaretler, edilen dualar ve teşekkürlerin ardından sona erdi.

Kaynak : PHA