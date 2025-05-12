“Hazırlığı önceden yapılmış bir açıklama kamuoyuna sunuldu”

12 Mayıs’ta açıklanan kongre bildirisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamahmutoğlu, sürecin uzun süredir planlandığını savundu. “Çoktan pişirilmiş bir yemeğin kamuoyuna servis edildiğini” belirten Karamahmutoğlu, 22 Ekim 2024’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan sürecin perde arkasında siyasi pazarlıklar yürütüldüğünü öne sürdü.

“Açıklamanın redaktörü Ömer Çelik mi?”

Zafer Partisi Sözcüsü, PKK’nın açıklamasının AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından şekillendirildiğini iddia etti. “Bu metnin dili, ardından gelen hükümet açıklamalarıyla birebir örtüşüyor. Redaksiyon sürecinde iktidarın doğrudan müdahalesi olduğunu düşünüyoruz” diyen Karamahmutoğlu, Lozan Antlaşması’na yapılan göndermelere de tepki gösterdi:

“PKK, silahlı eylemlerine Lozan Antlaşması'nı gerekçe gösteriyor, buna rağmen bu açıklama Cumhur İttifakı tarafından memnuniyetle karşılanıyor.”

“Geniş kapsamlı af kapıda mı?”

Karamahmutoğlu, örgüt üyelerinin cezai sorumluluktan muaf tutulabileceği bir infaz düzenlemesi hazırlığı yapıldığını savundu. Bazı iddialara göre, terör saldırılarına doğrudan katılmayan PKK üyeleri serbest bırakılacak, terör eylemlerine katılan ama örgüt üyesi olmayanlar ise çeşitli gerekçelerle cezadan muaf tutulacak.

“Bu düzenlemeyle hem suç işleyen hem işlemeyen kişiler serbest kalacak. Üstelik terör örgütünün kurucusu Abdullah Öcalan’ın da bu düzenlemeyle özgürleşme sürecine sokulacağına dair emareler var” diyen Karamahmutoğlu, İmralı Cezaevi için ise “balayı adasına çevriliyor” ifadelerini kullandı.

“Yeni anayasa tuzağıyla her şey açığa çıkacak”

Zafer Partisi Sözcüsü, hükümetin “PKK’ya taviz vermediği” yönündeki açıklamalarına karşı çıkarak, yeni anayasa süreciyle bu tavizlerin ortaya çıkacağını savundu.

“Yeni anayasa bahanesiyle PKK’ya siyasi zemin hazırlanıyor. Bugün saklıyorlar ama sandık önüne geldiğinde her şey açığa çıkacak. İşte o gün halkla tekrar hesaplaşacağız” dedi.

“Suriye’deki yapının Türkiye’ye uyarlanması mı hedefleniyor?”

DEM Parti çevresinden yapılan açıklamalara da dikkat çeken Karamahmutoğlu, Pervin Buldan’ın “Suriye’deki Kürt statüsü Türkiye’de de olacak” açıklamasını hatırlatarak şunları söyledi:

“Bu, Türkiye’de güvenlik birimleri dışında başka yapılara, özerk yönetime ve parçalanmış yapıya işaret ediyor. Bu açıklama bile başlı başına tehlikenin boyutunu gösteriyor.”

“Zafer Partisi ve Ümit Özdağ bu teslimiyete karşı çıkacak”

Sözlerinin sonunda PKK’nın geçmişte güvenlik güçleri tarafından etkisizleştirildiğini belirten Karamahmutoğlu, Zafer Partisi olarak bu sürece karşı çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

“Bu teslimiyetçi politikaları çöpe atacak olan biziz. 11 Haziran’da Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ özgürlüğüne kavuştuğunda, mücadelemiz daha da sert ve etkili olacak” dedi.

Kaynak : PHA