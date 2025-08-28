Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, 2024 yılı Kurumlar Vergisi rekortmenleri listesinde bankaların zirvede yer almasının ekonominin üretimden uzaklaştığının en net göstergesi olduğuna işaret ederek, “Sanayi ve üretim firmalarının listede yok denecek kadar az olması, Türkiye’nin üretim ekonomisinden koparıldığını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

“Gelir dağılımı bozuluyor, halk yoksullaşıyor”

Başkan Alsan, enflasyon ve yüksek faizlerin toplumun %90’ını giderek yoksullaştırdığına işaret ederek, “Halkın büyük kesimi giderek fakirleşiyor, küçük bir grup ise ölçüsüz harcamalarla talebi canlı tutuyor. Gelir dağılımındaki bu bozulma, hükümetin yanlış politikalarının sonucudur. Fakirleşme adeta teşvik ediliyor” dedi.

Başkan Alsan çözüm önerilerini de sıraladı:

- Finansal güvenin yeniden tesis edilmesi ve KOBİ’lere düşük maliyetli kredi desteği,

- Vergi adaletinin sağlanması ve enflasyon muhasebesinin reforme edilmesi,

- Yüksek teknoloji ihracatının teşviki, çiftçinin ürününün devlet alımıyla güvence altına alınması,

- Merkez Bankası bağımsızlığının korunması ve fiyat istikrarının öncelik haline gelmesi,

- Yeşil enerji, dijital dönüşüm ve Ar-Ge yatırımlarının desteklenmesi.

Açıklamasının devamında Türkiye’nin geleceğinin adil bir üretimden geçtiğini belirten Başkan Alsan, “Türkiye’nin geleceği rant ekonomisinde değil, üretimde ve adil paylaşımda yatıyor. Biz Anahtar Parti olarak, halkımızı hak ettiği refaha kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz. Mümkün olan daha iyiyi yapmak sözümüzdür” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA