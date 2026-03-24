Adıyaman Samsat İlçe Belediye Başkanı Halil Fırat, bayramlaşma ziyaretleri kapsamında Samsat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Çoban'ı ziyaret etti. Ziyarette, Halk Eğitim Merkezi personelinin bayramını kutlayan Başkan Fırat, ilçede kamu kurumları arasında güçlü bir uyum bulunduğunu belirterek, 'Samsat'ta kamu yöneticileri ve idareciler olarak tam bir uyum içerisinde ilçemize hizmet etmek için çaba gösteriyoruz' dedi.

Halk eğitiminin önemine vurgu yapan Başkan Fırat, hayat boyu öğrenmeye büyük değer verdiklerini ifade ederek, 'Ramazan ayı boyunca her çarşamba düzenlediğimiz etkinliklerde Halk Eğitim Müdürlüğümüz bizlere önemli destek sağladı. Hocalarımız, öğrencilerimiz ve emeği geçen herkes bu süreçte ciddi katkılar sundu' ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası yürütülen çalışmalara da değinen Başkan Fırat, 'Altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal tesisler ve vatandaşlarımızın kişisel becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesileyle Sayın Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Çoban ise, Belediye Başkanı Fırat ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, 'Vatandaşlarımıza hizmet etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kurslarda bize tahsis edilen zamanı en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Ancak bu imkânların artırılması ve daha geniş kesimlerin faydalanması en büyük temennimizdir' dedi.

Ziyarete katılan heyet üyeleri de Halk Eğitim Merkezi'nde kurslara ayrılan sürelerin artırılması yönünde talepte bulundu.

