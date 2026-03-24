Yarışma; makine öğrenmesi ve matematiksel optimizasyon tekniklerini harmanlayarak, taşımacılık operasyonlarında maliyet yönetimi ve operasyonel mükemmelliği hedefliyor.

Verimlilik Odaklı Algoritmalar Yarışacak

Katılımcılardan, günlük kargo talebini önceden kestirebilen tahminleme modelleri geliştirmeleri ve bu veriler ışığında en düşük maliyetli taşıma planını kurgulamaları bekleniyor. Yarışmacılar, sabit kiralık araç filosu ile spot araç havuzu arasındaki dengeyi kuran algoritmalar tasarlayarak gerçek dünya lojistik problemlerine yenilikçi çözümler sunacak.

Başvuru Şartları ve Katılım Koşulları

Yarışmaya katılım sağlayacak takımların en az iki, en fazla dört kişiden oluşması gerekiyor (danışmanlar bu sayıya dahil edilmiyor). Başvuru yapabilecek gruplar ise şu şekilde belirlendi:





Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri.



Mezuniyetinin üzerinden bir akademik yıldan fazla süre geçmemiş olan mezunlar.



Büyük Ödüller Gençleri Bekliyor

Sektör profesyonelleriyle tanışma ve kariyer fırsatı sunan yarışmada dereceye giren takımları toplamda 370.000 TL değerinde ödül bekliyor:





Birinci Takım: 150.000 TL



İkinci Takım: 120.000 TL



Üçüncü Takım: 100.000 TL



Lojistik sektöründe yapay zeka dönemini başlatacak olan bu yarışma için son başvuru tarihi 31 Mart olarak açıklandı.

