Adıyaman’ın Samsat ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Samsat Lisesi Edebiyat Günleri / Bakacak Şiir Akşamları” etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından organize edilen programda öğrenciler, şairler ve yazarlarla bir araya gelirken, şiir dinletileri ve edebiyat söyleşileriyle dolu iki gün yaşandı.

“Maarifin Kalbinde Edebiyat” kapsamında düzenlenen etkinliğe Samsat Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile çok sayıda davetli katıldı.

Şiir Ve Hayat Üzerine Panel Düzenlendi

Program kapsamında kütüphane sohbetlerinde Dr. Barış Ağır ile Ümit Erdem öğrencilerle buluştu. Ardından Okul Müdürü Mehmet Tepe moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, “Şiir ve Hayat İlişkisi Bağlamında Şairin Beslenme Kaynakları” konusu ele alındı.

Panelde Prof. Dr. Mehmet Özger, Mustafa Köneçoğlu, Duran Boz ve Aziz Kağan Güneş konuşmacı olarak yer aldı.

Bakacak Tepesi’nde Şiir Dinletisi

Programın ikinci gününde Abdullah Saka yönetiminde “Bir Ada Hikayesi: Sait Faik Abasıyanık” konulu panel gerçekleştirildi. Daha sonra Samsat sınırlarında bulunan Bakacak Tepesi’nde şiir dinletisi sunuldu.

Etkinlik boyunca öğrenciler şiir aracılığıyla kendilerini ifade etme fırsatı bulurken, Türkçenin estetik yönünü sahneye taşıdı. Katılımcılar ise programın kültürel ve sanatsal açıdan önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Program sonunda etkinliğe katkı sunan şair ve katılımcılara plaket ile hediyeler takdim edildi.