Adıyaman Gölbaşı İlçe Kaymakamı Kadir Algın, Serhan Selçuk Nariçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Ev Yapımı Fizik Deneyleri' etkinliğine katıldı. Etkinliğe, ilçede Kaymakamlık stajını sürdüren Refik Kaymakamı Aykut Canol ve beraberindeki kurum müdürleri de eşlik etti.

Öğrenciler tarafından hazırlanan deneyleri tek tek inceleyen Kaymakam Algın, öğrencilerle bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin bilimsel çalışmalara olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Algın, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Etkinliğin ardından öğretmenlerle toplantı gerçekleştiren Algın, eğitim-öğretim faaliyetleri, okulun ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak : PERRE