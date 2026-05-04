Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Alsan, 2026 yılına girilmesine rağmen Türkiye'de ciddi bir 'yönetim maharetsizliği' yaşandığını savundu. İktidarın tüm yetkileri elinde bulundurmasına rağmen sorun çözme kapasitesini kaybettiğini öne süren Alsan, bu durumun dış politikada da kendini gösterdiğini ifade etti.

'Mazlum coğrafyalarda yaşayan Müslümanlar için beklenen çabayı göremiyoruz'

İran-İsrail gerilimi üzerinden değerlendirmelerde bulunan Alsan, İsrail'e yönelik sadece kınama mesajlarının yeterli olmadığını belirterek, merhum Necmettin Erbakan'ın 'güçten anlarlar' sözünü hatırlattı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bazı adımlarını olumlu bulduklarını dile getiren Alsan, buna rağmen İslam ülkelerinin İran'ı kınayan ortak tutumunun Türk kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu söyledi. Türkiye'nin tarihsel ve jeopolitik konumuna vurgu yapan Alsan, 'Bu coğrafyanın mihenk taşı olan bir ülkeyiz. Mazlum coğrafyalarda yaşayan Müslümanlar için beklenen çabayı göremiyoruz' dedi.

Alsan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

'2026 yılına girmemize rağmen maalesef bir yönetim maharetsizliği ile karşı karşıyayız. Yani elinde bütün yetkileri bulunduran, bütün gücü bulunduran bir iktidarımız var. Her türlü kudreti milletimizden almış. Fakat yönetimsel anlamda problem çözemeyen hale gelmiş bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu İran savaşında da kendini gösteriyor. İsrail'i sadece kınamak yetmez. Necmeddin Erbakan'ın dediği gibi bunlar güçten anladılar ama maalesef bir güç ortaya koyamadığımız açık. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ının yaptığı belli şeyler için genel başkanımız da kendi ağzıyla teşekkürlerini iletmiştir. Fakat İsrail konusunda on iki İslam ülkesi dış işleri vatanıyla beraber İran'ı kınayan mesajları Türk milletini incitmiştir. Yani biz Türk milleti bin yıldır bu topraklarda yaşayan bu toprakların dengesi haline gelmiş hem coğrafyası anlamında hem jeopolitik konumu olarak Bu bölgenin mihenk taşı olan bir ülkeyiz. Bizim yönetimden beklediğimiz, iktidardan beklediğimiz mazlum topraklarda yaşayan Müslümanlarla ilgili gerekli çabayı maalesef göremedik. Bu İran savaşında da kendini gösterdi, Suriye meselesinde de kendini gösteriyor. Daha önce Irak savaşında da kendini göstermişti, Afganistan'da da kendini göstermişti. '

Alsan, 'Vatandaş geçim derdindeyken sadece 'çocuk yapın' demek eksik kalıyor'

Demografik yapı tartışmalarına da değinen Alsan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nüfus artışını teşvik eden açıklamalarını olumlu bulduklarını ancak bunun tek başına yeterli olmadığını ifade etti. Gençlere çocuk yapmaları yönünde çağrı yapılırken ekonomik ve sosyal güvencelerin sağlanması gerektiğini vurgulayan Alsan, 'Vatandaş geçim derdindeyken sadece 'çocuk yapın' demek eksik kalıyor' diye konuştu. Alsan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

'Geçenlerde Cumhurbaşkanımız demografik yapıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşımızın çocuk yapmasını teşvik ederek genç nüfusu oluşturmak istemeleri güzel. Fakat şöyle bir yanlış var. Biz bu gençlere çocuk yapsın diye ne vaat ediyoruz? Bu insanlar çocuk yaptığı zaman bu çocukların rızkını nasıl temin edeceklerinin, nasıl büyüteceklerinin yolunu gösteremiyorsak eksik bir şeyler var demektir. Yani çocuk yapın demekten ziyade, üç çocuk yapmanız gerekiyor demekten ziyade bunu teşvik edici unsurlar lazım. Vatandaş ekmek derdinde, vatandaş geçim derdinde. Ekonomi çok sıkıntılı durumda. İnsanlar asgari ücretle, emekli maaşıyla, hatta memur maaşıyla geçinemiyor durumdayken çocuk yapın demek biraz eksik kalıyor. Bunun tamamlanması lazım. Ümit ediyoruz ki bunu tamamlayacak alternatifler bulurlar. Bununla ilgili çalışmalar yapmak lazım. Orta Doğu'nun ve Avrupa'nın mihenk karşı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu daha iyi değerlendirebilir. Türkiye potansiyeli çok büyük bir ülke. Bunu değerlendirmek lazım. Lakin yönetim anlayışı buna müsaade etmiyor. İktidar her türlü yetkiyi elinde bulundurmasına rağmen problem çözümü maharetini yitirmiş durumda. Anahtar Parti de bu denklemde tam da buradan girmeye çalışıyor. Ekonominin düzelmesi için önce demokrasinin, hukukun düzelmesi lazım ki insanlar burada yatırım yaparken kendini güvende hissetsin. Şu anda gittiğimiz her yerde şunu görüyorum. Ya bu dönem idare edelim, geriye düşmeyelim de, ileriye de gitmesek olur mantığı var. Ama biz parti olarak bunu değiştirmek için kurulduk. '

'Adıyaman'da Deprem Bahanesi Değil, Çözüm Zamanı'

Alsan, konuşmasında Adıyaman'da deprem sonrası sürecin artık bir mazeret olarak kullanılmaması gerektiğini de söyledi. Depremin üzerinden üç yıl geçtiğini hatırlatan Alsan, hem iktidar hem de yerel yönetimlerin sorumluluk alması gerektiğini belirterek, 'Bu saatten sonra depremi konuşmak, bahanenin arkasına sığınmaktır. Vatandaş artık düzelme bekliyor; iş hayatında, altyapıda ve şehir düzeninde somut adımlar görmek istiyor' dedi.

'Adıyaman artık depremin arkasına sığınılacak bir şehir olmaktan çıktı. Çünkü depremin üstünden üç yıl geçti. Yani bugünden sonra depremi konuşmak sadece deprem bahanesinin arkasına sığınmak olur. Bu iktidar kanadı için de aynı şekilde, belediye kanadı için de aynı şekilde. Adıyaman'da iktidar partimizin dört tane milletvekili var, ana muhalefet partisi CHP'nin belediye başkanı var. Ama bu dakikadan sonra deprem konuşmak, deprem bahanesinin arkasına sığınmaktır. Artık vatandaş bu şehirde düzelme bekliyor. İş hayatında düzelme bekliyor. Belediyenin faaliyetleri anlamında, yollarında düzelme bekliyor. Altyapıların bitirilmesini bekliyor. Bu dakikadan sonra deprem demek bahanenin arkasına sığınmaktır. Biz her seferinde şunu dile getiriyoruz. Adıyaman'ı bekleyen çok büyük bir işsizlik tehlikesi var. Yerinde dönüşüm inşaatlarında zaten sıkıntılarımız var. Ne gibi sıkıntılarımız var? Müteahhitlerimiz çok geç ödeme alıyor. Çok geç ödeme aldıkları için inşaatlar devam etmiyor. Farkındaysanız son 5-6 aydır inşaatlarımız eskisi kadar hızlı devam etmiyor. Orada böyle bir sıkıntımız var. Bir sıkıntımız da bu inşaatlar bittikten sonra yaşanacak işsizlik sıkıntısı. Bu inşaatlar ittikten sonra yaklaşık 70 bin kişiyi etkileyecek bir işsizlikle mücadele etmemiz gerekiyor. İnşaatlar bittikten sonra da bu işsizlikle baş başa kalacağımızı biz biliyoruz. Devlet olmak, önceden görmek ve bunun tedbirlerini alabilmek. Biz parti olarak uzun zamandır bunu gündeme getiriyoruz ama buna rağmen herhangi bir gelişme göremiyoruz. Bu da bizi üzüyor. Öyle basit teşviklerle çözülecek işler değil. Bize organize sanayide özellikle süper teşvikler lazım. Organize sanayide hali hazırda bulunan firmalarımız için. Adıyamanlı sanayicimizin, esnafımızın talebi orta ölçekli bir sanayi sitesi. Bizim orta ölçekli sanayi ile bu ara iş gücünü, ara malzeme yapımını teşvik etmemiz lazım. Maalesef depremden beri orta ölçekli sanayi ile ilgili yapılan herhangi bir gelişme yok. Bu gelişmenin de bir an önce çıkması, oluşması lazım. Yani bu iş bakanlarla poz vererek olacak bir iş değil. Gerekirse vekillerimizin bakanlıkların kapısının önünde yatması gerekiyor. Biz parti olarak Adıyaman'ın temsilcisi olursak biz bakanlıkların önünde yatmaya hazırız.'

'Emircan Alsan, Kentsel Dönüşüm Sürecine Yönelik Eleştirilerde Bulundu'

Gazeteci Zeynel Abidin Kıymaz'ın çarşı projesine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Alsan, kentsel dönüşüm sürecine yönelik eleştirilerde bulundu.

Mara ve Musalla mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının deprem sonrası hızlandığını hatırlatan Alsan, Ulucami ve Varlık mahallelerinde ise sürecin tıkandığını ifade etti. Bu bölgelerin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi nedeniyle vatandaşların yerinde dönüşümden faydalanamadığını belirten Alsan, çarşı projesi ile bu mahallelerin birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Herkesin bildiği gibi, Mara ve Musalla mahalleleri kentsel dönüşüm kapsamında yapıldı. Depremin olması da oradaki çalışmaları hızlandırdı. Arasından Ulucami ve Varlık Mahallesi şu an kilit bir alan olmuş durumda. Çünkü orası kentsel dönüşüm alanı ilan edildiği için orada evi yıkılan vatandaşımız yerinde dönüşümden de faydalanamadı. Çarşı projesiyle Ulucami-Varlık mahallelerini beraber düşünmemiz gerekiyor. Çünkü birinden birini yapmadığımız zaman eksik kalacak. Çarşıda birinci etap bittikten sonra Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir açıklama yapmıştı. Biz bundan sonrasını yüzde 70 katılımla, kentsel dönüşümle yapacağız diye. Bu bize geri kalan çalışmaları yapmamanın bahanesi gibi geldi. Çünkü Adıyaman'da yüzde 70'i bulmak zordur ve kentsel dönüşüm Rezerv alanda uyguladıkları tarifeyle aynı değildir. Yani rezerv alanda yapılan, çarşı projesinde gidip oturacak vatandaşlarımız kredi ödeyecek fakat faiz ödemeyecekler. Kentsel dönüşüm demek, faizli ödeme demektir. Vatandaşımızın da bunun farkında olması lazım. Çarşı projesinde diretmemiz lazım. Depremden sonra çarşı projesi Adıyaman için tarihi bir fırsattı. Fakat şu an biz bu treni kaçırmış görünüyoruz. Ben bu memleketin çocuğuyum, dört tane milletvekilimiz var, ellerini taşın altına koymaları lazım. Yani şu anda maalesef biz muhalefet partisiyiz. Bizim çözüm oluşturacak bir durumumuz yok. Ama milletvekillerimiz 2028'e kadar görevde bu sürede tüm bunları yapmaları lazım. Bu memlekete borçlular çünkü. Çarşı projesinin yapılmaması bu memlekete en büyük ihanettir. Onun için çarşı projesinin acil olarak başlaması lazım.'

Alsan: 'Vatandaşın Sabrı Artık Tükenmek Üzere'

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Alsan, gazeteci Zeynel Abidin Kıymaz'ın yerel yönetimlerin deprem sonrası çalışmalarına ilişkin sorusunu da yanıtladı.

Yerel yönetimlere yönelik eleştirilerinin 'çözüm odaklı' olduğunu vurgulayan Alsan, Adıyaman Belediyesi'nin süreci planlı ve programlı yürütemediğini savundu. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin zorlu bir süreç devraldığını ifade eden Alsan, buna rağmen teknik kadro eksikliği yaşandığını öne sürdü. 'Belediyede teknik ekip tam anlamıyla oluşturulamadı. Bu da işlerin plansız ilerlemesine neden oluyor' diyen Alsan, şehirde yürütülen çalışmaların dağınık şekilde ilerlediğini belirtti.

Karapınar Mahallesi'nde yapılan altyapı ve asfalt çalışmalarını örnek gösteren Alsan, aynı sistematik yaklaşımın diğer mahallelere de uygulanması gerektiğini söyledi. 'Mahalle mahalle ilerlenip işler tamamlanarak gidilseydi, tüm şehir aynı anda bu sıkıntıyı yaşamazdı' ifadelerini kullanan Alsan, plansız kazı ve çalışmalar nedeniyle vatandaşın günlük yaşamının zorlaştığını dile getirdi.

Plan ve program eksikliğinin en büyük sorunlardan biri olduğunu belirten Alsan, 'Önce güçlü bir ekip, ardından planlı çalışma gerekir. Vatandaşın sabrı artık tükenmek üzere. Kalan sürenin iyi değerlendirilmesi şart' dedi.

Öte yandan erken seçim tartışmalarına da değinen Alsan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin anayasal tartışmalar hakkında konuştu. Olası bir seçimde rakiplerini karşılarında görmek istediklerini belirten Alsan, 'Biz rekabetten kaçmıyoruz. Cumhurbaşkanının da güçlü ve sağlıklı şekilde seçime girmesini isteriz' diye konuştu.

Anahtar Parti'nin teşkilatlanmasını büyük ölçüde tamamladığını ifade eden Alsan, 'Yarın seçim olsa hazırız. 81 ilde örgütlenmemizi kurduk. Gerçek bir rekabet ortamında milletimizin karşısına çıkmak istiyoruz' dedi.

Alsan :' Eğer Güçlü Bir Temsil Olsaydı Adıyaman Bugün Bu Durumda Olmazdı'

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Alsan, açıklamalarının sonunda Adıyamanlılara mesaj vererek sözlerini tamamladı.

Adıyaman'ın en büyük sorununun 'temsiliyet eksikliği' olduğunu savunan Alsan, 'Adıyaman'ın milletvekilleri var ancak gerçek anlamda temsilcisi yok. Eğer güçlü bir temsil olsaydı şehir bugün bu durumda olmazdı' dedi.

Kendilerini Adıyaman'ın temsilcisi olmaya aday gördüklerini belirten Alsan, vatandaşın sorunlarını çözmeye odaklı bir kadro kurduklarını ifade etti. 'Hem teknik hem de sosyal anlamda güçlü bir ekiple yola çıktık. Adıyamanlı hemşerilerimiz müsterih olsun' diyen Alsan, şehrin tüm sorunları çözülene kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak : PERRE