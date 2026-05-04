İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 24 ilde geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Son 5 gün içinde gerçekleştirilen çalışmalarda 212 şüpheli yakalanırken, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldüğü bildirildi. Yapılan açıklamada, şüphelilerin farklı suç başlıkları kapsamında işlem gördüğü ve adli sürecin devam ettiği ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla, İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 24 il merkezli operasyonlar düzenlendi. Açıklamada, yakalanan şüphelilerden 127'sinin tutuklandığı, 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlara ilişkin açıklamada, 'İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 24 ilde düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, pos tefeciliği yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edilmiştir' denildi.

Açıklamada ayrıca, 'Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, para nakline aracılık ettikleri, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama yaptıkları belirlenmiştir' ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya ve dolandırıcılık faaliyetlerine de dikkat çekilen açıklamada, 'Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden yatırım, ürün satışı ve TOKİ başvurusu temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine göz açtırmıyor; suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz' denildi.

