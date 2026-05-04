Adıyaman Belediyesi, Trafik Haftası kapsamında çocuklara yönelik farkındalık etkinliği düzenledi. Kentte gerçekleştirilen programda miniklere trafik kuralları anlatılırken, uygulamalı eğitimlerle bilinç kazandırılması hedeflendi. Etkinlikte çocuklar hem trafik kurallarını öğrenme fırsatı buldu hem de çeşitli aktivitelerle vakit geçirdi.

Zabıta trafik ekipleri tarafından çocuklara yaya geçidi kullanımı, trafik ışıklarının önemi ve araç içinde dikkat edilmesi gereken temel kurallar anlatıldı. Renkli ve eğitici anlatımlarla gerçekleştirilen etkinlikte minikler hem trafik kurallarını öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.

Mini parkurda akülü araçlarla uygulama yapan çocuklar, öğrendikleri kuralları pratikte deneyimledi.

Etkinlik kapsamında çocuklara Abdurrahman Tutdere adına hediyeler de verildi.

Başkan Tutdere'nin etkinlik için yaptığı açıklamada, 'Çocuklarımızın güvenli bir geleceğe adım atabilmesi için trafik kurallarını küçük yaşta öğrenmeleri büyük önem taşıyor. Bu tür etkinliklerle hem bilinç oluşturmayı hem de çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesini amaçlıyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak toplumun her kesimine yönelik bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz' ifadelerine yer verdi.

