Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da, yaklaşık 4 gündür ailelerinin kayıp ihbarı sonrası her yerde aranan 2 genç, Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi 1904 Sokakta park halindeki bir araç içerisinde baygın halde bulundu. Kullandıkları maddenin etkisiyle baygın halde bulundukları iddia edilen her iki şahıs için sağlık ekipleri ile polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan her iki genç şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.