Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde etkili olan aşırı yağış, dolu, fırtına ve hortum sonrası açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, yaşanan olumsuz hava koşullarından etkilenen üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletirken, sahada hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti

Devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, 'Devletimiz tüm imkânlarıyla sahadadır. TARSİM ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir' dedi.

Aşırı hava olaylarında yaşanan can kaybına da değinen Bakan Yumaklı, 'Aşırı hava olayları sonucu Şanlıurfa'da hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum' ifadelerini kullandı.

