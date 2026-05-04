DEMBİR-DER Genel Başkanı ve eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, kayyum uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Metiner, mevcut uygulamaların yeniden ele alınması gerektiğini belirterek yeni bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Açıklamasında Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gerektiğini ifade eden Metiner, bu adımın sürecin ilerleyişi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

İdari bir kararla yapılacak görev iadesinin önemine dikkat çeken Metiner, 'Kayyum uygulamalarında yeni bir düzenleme şart. Sayın Bahçeli'nin de isabetle kaydettiği üzere Ahmet Türk vb. belediye başkanları görevlerine vakit geçirilmeden iade edilmelidirler. Bu tarz bir uygulamanın sürecin akıbetine endekslenmeyecek kadar önemli ve gerekli olduğunu hatırlatmak isteriz. İdari bir kararla göreve iadeler, sürecin başarıya taşınmasının önünde engel olarak duran psikolojik bariyerlerin ve güvensizliğe dayalı önyargıların ortadan kaldırılmasını sağlayacaktı' dedi.

