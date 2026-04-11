Adıyaman genelinde Bahar mevsiminde hissedilen düşük hava sıcaklıkları dikkat çekerken, Çelikhan ilçesinde soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Çelikhan'da düşen hava sıcaklıkları ile birlikte etkili olan kar yağışı iki mevsimin bir arada yaşanmasına neden oluyor. Şehir genelinde günlerdir etkili olan yağmur yağışı belirli aralıklarla devam ederken Çelikhan'da etkili olan kar yağışı herkesi şaşırttı. Çelikhan'ın bazı kesimlerinde kendini gösteren kar yağışı kentte çiçek açmış ağaçlarla birlikte adeta iki mevsimin güzelliğini bir arada yaşattı.

Kar yağışı devam ederken meteorolojiden alınan bilgilere göre yağışların bugün ve yarın da aralıklarla devam edeceği bildirildi.

